Центробанки Украины и Польши выпустили памятные монеты к Евро-2012

Национальные банки Украины и Польщи с 4 июня т.г. осуществили общий выпуск памятных монет, посвященных Евро-2012.

Об этом говорится в сообщении заместителя председателя Национального банка Украины (НБУ) Веры Рычаковской, обнародованном на сайте регулятора.

Монеты номиналом 10 гривень и 10 злотых складываются в круг диаметром 50 мм.

На каждой из монет указывается название центрального банка страны и монетного двора, который выпустил эту монету, соответственно.

Монеты изготовлены из серебра, весом две унции.

Тираж набора монет составляет 10 тыс. штук и будет реализовываться по 5 тыс. в Польше и Украине.

Как сообщал УНИАН, НБУ в конце 2011 года выпустил серию из 11 памятных монет и одной монеты, которая была пущена в обращение, посвященных Евро-2012. В частности, монеты посвящены городам, в которых проходят матчи 2012: Киев, Львов, Донецк, Харьков. Монеты выпущены из серебра номиналом 10 грн, весом одна унция, тираж до 15 тыс. штук; монеты из нейзильбера номиналом 5 грн, тиражом до 100 тыс. штук. Также выпущены три монеты общей тематики финальной части Евро-2012. Монета номиналом 500 грн изготовлена из чистого золота массой 500 гр., тиражом 500 штук. Серебряная монета номиналом 20 гривень, тиражом до 15 тыс. штук, из нейзильбера номиналом 5 грн, тиражом 100 тыс. штук.