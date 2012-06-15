Беларусь с 1 апреля 2014 года отменит банкноты номиналом 10 и 20 рублей

Минск. Банкноты номиналом 10 и 20 белорусских рублей станут недействительными с 1 апреля 2014 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом говорится в постановлении правления Национального банка Беларуси N266, опубликованном сегодня на Национальном портале правовой информации.

Так, в соответствии с постановлением с 1 сентября 2012 года будет прекращен выпуск в обращение купюр Национального банка Беларуси достоинством 10 рублей и 20 рублей. По 28 февраля 2013 года включительно банкноты номиналом 10 и 20 рублей обязательны к приему по номинальной стоимости при всех видах платежей безо всяких ограничений.

Изъять из обращения купюры достоинством 10 и 20 рублей предусмотрено до 1 апреля 2014 года.

При этом обмен банкнот номиналом 10 и 20 рублей можно произвести без ограничений и без взимания комиссионного вознаграждения в любой сумме, кратной 50: с 1 марта 2013 года по 30 сентября 2013 года включительно – во всех банках Беларуси; с 1 октября 2013 года по 31 марта 2014 года включительно – только в Национальном банке Беларуси.

Напомним, 12 марта 2012 года Нацбанк Беларуси ввел в обращение купюру номиналом 200 тысяч белорусских рублей, что составляет около 25 долларов США по текущему курcу.

Справка УНИАН. В начальный период после провозглашения независимости в Беларуси обращались денежные знаки Госбанка СCСР, а затем и Центрального банка России.

В мае 1992 года на территории Беларуси были введены в обращение расчетные билеты Национального банка следующего достоинства: 50 копеек, 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей.

В дальнейшем были введены в обращение расчетные билеты достоинством 200 и 500 (1992 г.), 1000 (1993 г.), 5000 и 20 000 (1994 г.), 50 000 (1995 г.), 100 000 (1996 г.), 500 000 (1998 г.), 1 000 000 и 5 000 000 (1999 г.) рублей.

В мае 1994 года постановлением Нацбанка Беларуси единственным платежным средством на территории Беларуси признан белорусский рубль, а в налично–денежном обороте – банкноты, именуемые расчетными билетами.

В соответствии с указом президента 1 января 2000 года были введены в обращение новые банкноты (билеты) достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей, в 2001 году – 10 000 рублей, в 2002 году – 20 000 и 50 000 рублей, а в 2005 году – 100 000 рублей.