Доллар на межбанке в пятницу продемонстрировал значительное падение

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1010/8,1060, к 12:00 цены упали 8,0780/8,0810.

К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0715/8,0790 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2497/0,2501, к 12:00 цены снизились 0,2486/90. К закрытию цены достигли уровня 0,2483/87. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,4781 (-0,0799).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2610/1,2645. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,2250/10,2330, к 12:00 цены ушли вниз 10,2030/10,2105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,1875/10,2010.