НБУ сегодня снова вышел на рынок с продажей валюты по 8,02 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня, 15 июня, второй день подряд вышел на рынок с продажей валюты по 8,02 грн/долл. и покупкой 7,9925 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка с иностранным капиталом.

В целом, по словам банкира, на рынке наблюдаются признаки стабилизации ситуации.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1010/8,1060, к 12:00 цены упали 8,0780/8,0810. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0715/8,0790 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,2250/10,2330, к 12:00 цены ушли вниз 10,2030/10,2105. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,1875/10,2010.