Беларусь получила третий транш кредита от ЕврАзЭС в размере 440 млн долл.

Минск. Третий транш кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 440 млн долл. поступил в Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает управление информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

«Мы подтверждаем поступление в Беларусь третьего транша кредита АКФ ЕврАзЭС. Транш поступил в полном объеме - 440 млн долл. Эти средства зачислены в золотовалютные резервы», - отметили в Нацбанке Беларуси.

Напомним, что 8 июня выделение очередного транша было одобрено советом АКФ. Общий объем кредита Антикризисного фонда (АКФ) ЕврАзЭС составляет 3 млрд долларов, поступление средств осуществляется траншами в течение 2011-2013 гг. Сумма кредита в 2011 году составила 1,24 млрд долларов. Оставшиеся средства должны предоставляться равными траншами по 440 млн долларов дважды в год в течение 2012-2013 годов.

Деньги перечисляются по мере выполнения Беларусью согласованных мер программы стабилизации платежного баланса и повышения конкурентоспособности экономики, разработанной правительством страны.

На 2012 год запланировано поступление двух траншей по 440 млн долл, первый из которых предполагалось направить в Минск в феврале, однако положительное решение было принято лишь по итогам прошедших 31 мая в Минске переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Четвертый транш кредита может быть перечислен осенью этого года.