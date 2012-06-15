Совокупный долг Украины в 2011 году находился в безопасных пределах — Счетная палата

Показатель совокупного долга к ВВП на уровне 36% находился в экономически безопасных пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины (до 60%).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты Украины со ссылкой на выводы Коллегии ведомства по итогам рассмотрения Отчета о результатах аудита состояния государственного и гарантированного государством долга за 2011 год.

Согласно предоставленной информации, при этом показатель государственного внешнего долга в расчете на одного человека ухудшился и почти вдвое превысил верхнюю границу, рассчитанную по методике Минэкономразвития для уровня долговой безопасности. Основной причиной этого является преобладающая доля внешней задолженности в общей сумме совокупного долга на уровне 63,3%.

Как следствие, состояние совокупного долга, а также состояние его погашения и обслуживания сопровождалось валютными рисками, которые в 2011 году усилились в связи с введением облигаций внутреннего государственного займа с индексированной стоимостью и номинированных в иностранной валюте ОВГЗ.

Счетная палата констатирует, что целостное нормативное обеспечение управления долгом пока не достигнуто. До сих пор нет специального закона о государственном и гарантированном государством долге.

Программа управления государственным долгом, которая должна быть составной частью системы управления рисками, не утверждена, а отчетность за 2011 год не содержала всех необходимых данных о мерах по управлению долгом и оценки уровня рисков в этой сфере.

Счетная палата отмечает, что госзаимствования в 2011 году были осуществлены в меньших объемах, чем в предыдущем, однако их использование не обеспечило полного достижения установленных законом о госбюджете на 2011 год показателей и ожидаемого эффекта. Вследствие неудовлетворительного освоения займов неэффективные расходы бюджетных средств на оплату комиссий по обязательствам, аннулированным кредитам и на обслуживание неиспользованной части целевых внутренних государственных заимствований составляли не менее 100 млн грн.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря 2011 года составил 473,122 млрд грн, или 59,216 млрд долл.