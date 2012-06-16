Возобновление работы МММ-2011 невозможно, но деньги будут выплачиваться - Мавроди

Все средства МММ-2011 будут пущены на выплаты участникам, но этих денег на всех не хватит.

Об этом заявил организатор МММ Сергей Мавроди в своем видеообращении, размещенном на сайте организации.

"Никакое возобновление работы МММ-2011, о котором я две недели назад с такой надеждой говорил, в этих новых нынешних реалиях уже попросту невозможно. Нужно уметь смотреть правде в глаза. Как бы горька она ни оказывалась. Но есть, впрочем, и хорошие новости. МММ-2012 развивается более чем успешно. Поток регистраций – зашкаливает", - сообщил он.

Поэтому, по словам С.Мавроди, все средства МММ-2011 будут пущены на выплаты участникам. "Выплачивать будем всем без исключения по формуле: номинал плюс 10% минус уже полученное. Начнем с вкладов до 10 тыс. рублей (при нормальном ходе событий должны управиться с ними за несколько дней буквально, их относительно немного), затем перейдем к 20 тыс. (тоже быстро должно все пройти), ну, и т. д. В общем, постепенно и от меньшего и к большему. В первую очередь – самым социально незащищенным, с минимальными вкладами", - отметил он.

Тем не менее, добавил С.Мавроди, на всех денег не хватит, ведь такова специфика пирамиды. Он подчеркнул, что "долгов всегда больше, чем ресурсов. Недостающие средства будем забирать из МММ-2012. За два-три месяца мы вполне можем управиться и полностью в МММ-2011 со всеми расплатиться. Тем более, что МММ-2012 развивается, повторяю, чрезвычайно быстро. Соответственно, и поток вливаний оттуда должен быстро расти".

Напомним, что в конце мая ряд изданий сообщили о том, что в срочном порядке приостанавливают свою работу офисы и ячейки системы МММ-2011, все наличные деньги, находящиеся в офисах представительств МММ-2011, в срочном порядке были вывезены в неизвестном направлении, карточные счета обнулены и заблокированы.

Позже руководитель украинского сектора МММ-2011 Руслан Нарыжняк заявил, что информация о том, что в МММ-2011 якобы существуют какие-то финансовые проблемы, не соответствует действительности.

Он считает, что в СМИ развязана кампания по очернению и дискредитации МММ. По его мнению, причиной данной кампании может быть проводимая сейчас в МММ кампания «Феникс» по замене ряда неэффективных руководителей.

«Панические настроения организовываются для того, чтобы посеять панику в рядах вкладчиков», - отметил Р.Нарыжняк. По его словам, режим спокойствия будет действовать в компании до середины июня т.г. В данное время представительствами МММ осуществляется только прием вкладов.

Справка УНИАН. С начала осени 2011 года в Киеве и регионах Украины начали появляться ярко-оранжевые билл-борды, на заборах и тротуарах – надписи краской, рекламирующие финансовую пирамиду «МММ-2011».

Организатором пирамиды выступил Сергей Мавроди, основатель подобного общества в России в 1990-х годах. Тогда «МММ» собирала вклады населения, обещая высокие проценты от прибыли.