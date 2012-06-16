Глава ГНСУ Клименко 18 июня встретится с послом Франции Реми
15:36, 16 июня 2012Финансы
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18 июня 2012 состоится встреча Председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александра Клименко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Аланом Реми.
Об этом сообщает официальный сайт ГНСУ.
Согласно сообщению, в мероприятии также примут участие 50 представителей ведущих французских компаний, работающих в Украине.
Во время встречи будут обсуждаться, в частности, вопросы улучшения инвестиционной привлекательности Украины, проблемы, с которыми сталкиваются представители французского бизнеса в Украине и пути их решения.
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