Банки с начала года погасили перед НБУ кредиты рефинансирования на 4 млрд грн

С начала года банки погасили перед НБУ кредиты рефинансирования объемом 4 млрд грн.

Об этом сообщил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александр Дубихвост, пишет газета «Зеркало недели. Украина».

Во время круглого стола «Доступное и комфортное жилье: как работают механизмы снижения ставок по кредитам на приобретение и ремонт жилья?", который состоялся 14 июня, А.Дубихвост отметил, что сегодня по программе сотрудничества с МВФ Нацбанк выдает рефинансирование под залог государственных ценных бумаг.

Говоря о перспективах включения ипотечных облигаций, которые будет выпускать в том числе Агентство по рефинансированию жилищных кредитов, в перечень инструментов, которые могут выступать залогом по рефинансированию, А.Дубихвост сообщил, что регулятор рассмотрит этот вариант.