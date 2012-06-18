В Мексике открывается саммит G20. На повестке дня - мировой кризис

В понедельник, 18 июня, в мексиканском городе Лос-Кабос открывается саммит G20, к5оторый будет посвящен не только теме европейского экономического кризиса, его повестка будет гораздо шире - Мексика намерена обсудить конкретные меры по развитию всей мировой экономики.

В 2012 году Мексика председательствует в "Группе двадцати". В саммите примут участие руководители России, США, Китая, Японии, Германии, Франции, Великобритании, Бразилии, Италии, Канады, Мексики, Индии, Евросоюза, ЮАР, Австралии, Южной Кореи, Индонезии, Турции, Аргентины, Саудовской Аравии. К участию во встрече также приглашены лидеры Испании, Колумбии, Чили, Эфиопии, Бенина и Камбоджи.

На повестку дня форума могут оказать влияние и итоги досрочных парламентских выборов в Греции, которые прошли в воскресенье. Результаты голосования могут определить, останется ли Греция в европейском валютном союзе.

Кроме того, в рамках саммита будет обсуждаться усиление потенциала Совета финансовой стабильности, чтобы он мог эффективнее исполнять свою работу, а также скорейшее введение в действие "Базельских рекомендаций" ("Базель-3") в сфере банковского регулирования.

Саммит в Лос-Кабосе пройдет при повышенных мерах безопасности. По сообщению властей, к обеспечению безопасности участников форума привлечено 2,5 тысячи военнослужащих и полицейских, четыре вертолета и несколько самолетов-беспилотников. Закрыты пляжи для обычных посетителей, с них изгнаны завсегдатаи - уличные торговцы, на два дня форума отменены занятия в местных школах, передает РИА "Новости".