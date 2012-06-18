Курс евро достиг трехнедельного максимума по отношению к доллару после того, как первые официальные итоги выборов в греческий парламент показали, что большинство мест получает правоцентристская партия «Новая демократия», которая выступает за кредитное соглашение с Евросоюзом и МВФ, передает Reuters.

По данным агентства, евро вырос до 1,2730 долл. на открытии торгов в Австралии утром в понедельник, 18 июня. Это самый высокий курс с 22 мая.