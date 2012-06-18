Торги на межбанке открылись падением котировок - 8,0750/8,0850 грн/долл.
11:23, 18 июня 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,0750/8,0850 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2509/14, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2470/10,2615. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,2685/87 (пятница — 1,2616/18).
В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9925/8,0200.
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