Дневной максимум купли-продажи валюты на межбанке был обновлен на последней сессии - НБУ

Максимальная сумма купли-продажи на валютном межбанковском рынке в текущем году была зафиксирована в ходе последних торгов, которые состоялись в прошлую пятницу, 15 июня.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ), объем торгов составил 1,557 млрд долл, тогда, как предыдущий дневной максимум валютного межбанка был установлен 23 мая с объемом 1,321 млрд долл.

По данным НБУ, всего с начала года дневная сумма купли-продажи валюты на межбанке превышала 1 млрд долл. около 20 раз.

В предыдущие годы объем безналичного валютного рынка резко увеличивался перед днем, когда должны были произойти расчеты «Нафтогаза» за импортируемый газ, но в последнее время это уже не является определяющим фактором.

В Набанке увеличение объемов валютного межбанка объясняют последствием проведенной регулятором либерализации этого рынка в 2011 году. Директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр Дубихвост на то время называл позитивным моментом увеличение объемов, так как «чем больше объем, тем больше ликвидность рынка».

Абсолютный рекорд объема валютного межбанка был установлен на последней сессии прошлого года (29 декабря 2011 года) на уровне 1,673 млрд долл.