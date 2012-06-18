Французским компаниям в I квартале возмещено 84,8 млн грн НДС

Французским компаниям, работающим в Украине, по итогам I квартала возмещено 84,8 млн грн НДС при заявке в сумме 21 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине, а также с представителями ведущих французских компаний в Украине заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко.

«Заявки 2011 года — 92 млн грн, возмещено — 73 млн грн. Заявки I квартала 2012 года — 21 млн грн. возмещено 84,8 млн грн», - отметил он.

А.Клименко также сообщил, что в целом долгов по подтвержденным суммам НДС к возмещению на сегодня нет.

«По активным задолженностям по НДС у нас на сегодня около 5,2 млрд грн», - сообщил он, отметив при этом, что активные долги — это те, которые проходят проверку.

«В судах на сегодня — порядка 14 млрд грн», - подчеркнул А.Клименко, говоря об суммах оспариваемого налога для возмещения.