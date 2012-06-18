На межбанке торги закрылись продолжающимся падением котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0750/8,0850, к 12:00 цены упали - 8,0610/8,0670. К закрытию торгов ценовые уровни откатились к значениям 8,0630/8,0710 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2509/0,2514, к 12:00 цены снизились до 0,2498/0,2502. К закрытию цены повысились - 0,2500/0,2504. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2400 (-0,2400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2685/1,2687, а к 15:00 понизились до 1,2624/1,2626.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2470/10,2615, к 12:00 цены ушли вниз - 10,1885/10,2005. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,1810/10,1950.