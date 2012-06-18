В Киеве стало больше миллионеров

В Киеве количество миллионеров по итогам 2011 года составило 916 человек, что на 34,7% больше по сравнению с 2010 годом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) в г. Киев, об этом заявила председатель ведомства Ирина Носачева во время встречи с представителями деловых кругов столицы.

«Что касается миллионеров, столичные органы налоговой службы насчитали 916 человек, которые отчитались о доходе в более чем миллион гривен. В прошлом году по итогам декларирования их было 680 человек», - отметила главный налоговик столицы.

По словам И.Носачевой, всего с начала года киевляне подали около 62 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2011 год, что почти в три раза больше, чем по итогам декларационной кампании 2010 года. Сумма задекларированного дохода составила 9,6 млрд грн, что на 3,7 млрд грн больше, чем в 2010 году.

Согласно поданным декларациям, самостоятельно определенная сумма налога составила 294,5 млн грн. Сумма налоговой скидки, подлежащей возмещению гражданам, составляет более 20 млн грн.