НБУ в мае пополнил свой портфель ОВГЗ на 0,4 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) в мае пополнил свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 0,4 млрд грн (с начала года — на 4,6 млрд грн), сообщается на сайте регулятора.

Операции по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка в течение мая не проводились.

Через механизм двусторонней котировки НБУ в мае не проводил операции купли (продажи) ОВГЗ, а с начала года объем покупки госбумаг составил 1,6 млрд грн, продажи — 1,25 млрд грн.

В мае на первичных аукционах размещались ОВГЗ, номинированные как в национальной, так и в иностранной валютах. По результатам аукционов в государственный бюджет Украины поступило средств в национальной валюте на сумму 2,8 млрд грн (с начала года поступления составили 17,3 млрд грн). Поступления от продажи ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, составили 0,6 млрд долл. (с начала года в бюджет привлечено 1,2 млрд долл.). В мае правительство не продавало ОВГЗ, номинированных в евро, а за январь-май объем поступлений в бюджет от их продажи составил 276,3 млн евро.

Платежи по погашению и выплате дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за май составил 21,4 млрд грн, в том числе основной долг — 14,9 млрд грн, выплата дохода — 6,5 млрд грн.