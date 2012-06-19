Резервы МВФ вырастут на 456 млрд долл. Крупнейший взнос выделяет Япония - 60 млрд долл.

Страны-члены Международного валютного фонда /МВФ/ объявили о готовности пополнить резервы организации на 456 млрд долларов. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении директора- распорядителя МВФ Кристин Лагард.

"Ряд стран-членов объявили о повышении запасов ресурсов МВФ, - говорится в документе. - В результате, общая сумма объявленных взносов возросла до 456 млрд долларов".

В частности, крупнейшие взносы выделят Япония - 60 млрд долларов, Германия - 54,7 млрд долларов, Китай - 43 млрд долларов, Франция - 41,4 млрд долларов. Как сообщалось ранее, Россия объявила о пополнении резервов фонда на 10 млрд долларов, передает ИТАР-ТАСС.