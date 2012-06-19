Россия вынуждена будет сократить дефицит бюджета, если цена нефти станет ниже 90 долл.

Власти РФ вынуждены будут пойти на более серьезную консолидацию бюджета в случае падения цен на нефть ниже уровня 90 долларов за баррель, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью изданию Wall Street Journal.

"Ясно, что в случае снижения цены на нефть ниже 90 долларов нам придется пойти на более серьезную консолидацию бюджета", - сказал Шувалов.

"При уровне в 90 долларов мы чувствуем себя более или менее нормально", - заметил первый вице-премьер.

Федеральный бюджет РФ на 2012 год сверстан с дефицитом в 1,5% ВВП. Минэкономразвития в начале апреля улучшило прогноз по дефициту до 0,5% ВВП и повысило прогноз среднегодовой цены на нефть Urals со 100 долларов на баррель, заложенных в бюджет-2012, до 115 долларов. Глава Минфина Антон Силуанов тогда же говорил, что федеральный бюджет в этом году может быть исполнен с профицитом при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры.

В прошлом году на фоне высоких цен на нефть профицит бюджета составил 0,8% ВВП, хотя изначально также ожидался дефицит.

Между тем средняя цена на нефть марки Urals, основной товар российского экспорта, в мае продолжила снижение второй месяц подряд и упала до 108,86 доллара за баррель против 111,46 доллара в мае 2011 года.

При этом за январь-май 2012 года средняя цена на нефть Urals составила 115,43 доллара, увеличившись по сравнению с январем-маем 2011 года на 7,5% (со 107,34 доллара).

Для сравнения: средняя цена на нефть в апреле снизилась до 117,09 доллара за баррель против абсолютного мартовского рекорда - 122,6 доллара за баррель.

Средняя цена за 2011 год составила 109,35 доллара за баррель, в 1,4 раза превысив показатель за предыдущий год (78,21 доллара за баррель). Основным фактором роста цен стали беспорядки в странах Ближнего Востока и Северной Африки, передает ПРАЙМ.