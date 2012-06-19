В Беларуси с 20 июня снижается ставка рефинансирования до 32%

Минск. В Беларуси с 20 июня снижается ставка рефинансирования Национального банка до 32% годовых.

Как сообщает управление информации и общественных связей Нацбанка Беларуси, соответствующее решение принято правлением Национального банка 13 июня.

Одновременно снижается процентная ставка по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности (кредит овернайт, СВОП овернайт) и двусторонним операциям (ломбардный кредит, сделки СВОП) с 55% до 50% годовых.

«Фактическая динамика большинства макроэкономических индикаторов и их оценка на среднесрочный период подтверждают возможность снижения номинального уровня процентных ставок в экономике без усиления рисков для сбалансированного развития страны», - говорится в сообщении Нацбанка Беларуси.

Справка УНИАН. С начала года ставка рефинансирования снижается уже в пятый раз: 15 февраля – с 45% до 43%, 1 марта – до 38%, 2 апреля – до 36%, 16 мая – до 34%.