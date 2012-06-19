Минфин выплатил 39,06 млн долл. по еврооблигациям 2011 года выпуска

Министерство финансов осуществило очередную выплату купонного дохода в размере 39,06 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа 2011 года выпуска.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Справка УНИАН. В 2011 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины на общую сумму 1,25 млрд долл с погашением в 2016 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,25% годовых.