На торгах во вторник пара EUR/USD имеет все шансы продолжить снижение - эксперт

На мировых торгах во вторник, 19 июня, валютная пара EUR/USD имеет все шансы продолжить свое снижение, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков, первичной целью для пары может стать уровень 1.25 с дальнейшим снижением до 1.24. Соответственно, для GBP/USD и USD/JPY целями станут уровни 1.5570 и 79.40.

Тем не менее, саммит G20 может внести свои коррективы. Любые намеки на мировое участие в европейских проблемах и расширение финансирования фонда спасения вызовут всплеск оптимизма и волну спроса на рискованные активы, отмечают аналитики. Информационно-аналитический центр FOREX CLUB в Украине