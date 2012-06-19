На межбанке падение котировок продолжается

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0650/8,0750 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2475/80, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,1665/10,1810. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2607/09 (понедельник — 1,2685/87).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.