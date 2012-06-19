Средний курс евро в комбанках во вторник снизился до 10,11/10,29 грн/евро

Во вторник утром украинские банки покупают евро в среднем по 10,11 грн/евро, продают — по 10,29 грн/евро.

Курс покупки/продажи наличного евро снизился на 0,6%, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,03-10,22 грн/евро, по продаже – в пределах 10,22-10,35 грн/евро.

Американскую валюту во вторник покупают в среднем по 8,06 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2%, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,09 грн/долл., по продаже – в пределах 8,099-8,13 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 0,5%, до 0,2425 грн/рубль, продажи — на 0,6% - до 0,2514 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2320-0,2480 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2490-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,07/8,10 грн, евро — 10,05/10,30 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 10,05/10,40 грн, рубль – 0,2400/0,2550 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,06/8,11 грн, евро – 10,00/10,30 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.