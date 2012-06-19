На фоне колебаний курса гривни может возобновиться интерес к валютным ОВГЗ — эксперт

На фоне колебаний курса гривни на межбанковском валютном рынке на аукционах может возобновиться интерес к валютным облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Такое мнение высказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

«Марафон первичных размещений продолжается. В то же время, участие в нем принимает крайне мало рыночных участников. Предположительно, они сосредоточатся, в основном, на валютных облигациях, спрос на которые значительно вырос на вторичном рынке на фоне колебаний курса гривни на межбанке», - говорится в комментарии С.Фурсы по поводу предстоящего аукциона по размещению ОВГЗ, проведение которого запланировано на 20 июня.

Минфин предложит три серии стандартных облигаций со сроком обращения один год, пять и семь лет, индексируемые облигации с погашением 13 мая 2015 г. и две серии валютных облигации со сроком обращения два и три года.

Эксперт также не исключает и результативные размещения сверхдлинных, как по украинским меркам, облигаций. По его мнению покупок годовых бумаг ожидать не стоит.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, в результате продажи ОВГЗ на первичных аукционах, номинированных как в национальной, так и в иностранной валютах, в государственный бюджет Украины за январь-май поступило 17,3 млрд грн, 1,2 млрд долл. и 276,3 млн евро.