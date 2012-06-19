Тигипко заявляет о необходимости снижения единого соцвзноса

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявляет о необходимости снизить единый социальный взнос.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, такое мнение он высказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По его словам, после реализации социальных инициатив правительство сосредоточится на создании благоприятных условий для бизнеса.

«Мы должны улучшить условия для ведения бизнеса. Нужно прекращать бесконечные проверки, прекращать произвол силовиков, уменьшать количество налогов, снижать ставки налогов, в том числе единого социального взноса, который серьезно давит на бизнес. Необходимо доработать таможенное законодательство, где нужно прописывать нормы прямого действия. Нужно принимать закон о занятости, где есть серьезные экономические стимулы для работодателей, создавать рабочие места», - заявил С.Тигипко.