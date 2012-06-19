Межбанк к 12:00: котировки выросли - 8,0750/8,0795 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0650/8,0750, к 12:00 цены поднялись - 8,0750/8,0795 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2475/80, к 12:00 цены снизились 0,2465/69. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 32,8278 (+0,5878).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2607/09, изменяясь в узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,1665/10,1810, к 12:00 цены ушли вверх 10,1740/10,1840.