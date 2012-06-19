“Альфа-Банк” приобретает часть розничного портфеля кредитов “Дельта Банка”

“Альфа-Банк” (Киев) приобретает часть розничного портфеля кредитов “Дельта Банка”.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы “Альфа-Банка”, переданном УНИАН.

“Сумма приобретаемого портфеля составляет более 650 млн грн. В портфель входят займы в валюте на покупку жилья и автомобилей”, - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, с 18 июня клиенты “Дельта Банка”, кредиты которых находятся в указанном портфеле, становятся клиентами “Альфа-Банка”

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 27,65 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,67 млрд грн, обязательства - 23,48 млрд грн, уставный капитал - 4,639 млрд грн, собственный капитал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I квартале 2012 года увеличил чистую прибыль против аналогичного периода 2011 года в 6,2 раза - до 15,09 млн грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

КБ «Дельта» зарегистрирован 9 февраля 2006 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 24,53 млрд грн, обязательства – 21,59 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 14,43 млрд грн, собственный капитал - 2,94 млрд грн, уставный капитал - 827 млн грн.

Чистая прибыль «Дельта Банка» в январе-марте 2012 года составила 12,04 млн грн.

На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.