В Донецке из-за халатности сотрудников банк потерял 30 млн грн

В Донецке сотрудники банка нанесли ущерб своему финансовому учреждению в размере 30 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецка, установлено, что предприятие для получения кредита обратилось в банк. Договор кредита был подписан при условии залога недвижимого имущества. Предприятие предоставило банку документы о наличии недвижимости, предлагаемой под залог, однако информация о существовании недвижимого имущества оказалась недостоверной. Более того, после получения кредита предприятие-должник вообще объявило себя банкротом.

Не проверив достоверность документации, должностные лица банка предоставили предприятию кредит, который возвращен не был. Преступная халатность сотрудников стоила банку почти 30 млн грн.

По данному факту прокуратурой Донецка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.