Закон о налоге на роскошь может быть принят уже на этой сессии ВР - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не исключает, что уже на этой сессии может быть принят закон о налоге на роскошь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам А.Ефремова, зарегистрировано несколько соответствующих законопроектов. Он считает, что один из них нужно взять за основу, а «все разумное» из других законопроектов включить в основной.

Как сказал А.Ефремов, «нужно очень осторожно принимать решения по этому вопросу, чтобы не получилось так, что те, кого нужно обкладывать данным налогом, не увезли свои средства за границу».

А.Ефремов подчеркнул, что если «получится нормально работать и зал не будет возражать, то мы можем на этой неделе рассмотреть его (законопроект, которым предусмотрен налог на роскошь – УНИАН) в первом чтении, а затем на следующей сессионной неделе принять в целом».