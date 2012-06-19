НБУ: отрицательная динамика денежной массы в мае вызвана коррекцией апрельского показателя

Отрицательная месячная динамика денежной массы в мае вызвана коррекцией апрельского показателя.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Вчера, 18 июня, Нацбанк заявил о сокращении денежной массы в мае на 0,6% - до 699,6 млрд грн. Согласно сообщению Нацбанка, эта динамика корректна при использовании показателя денежной массы на конец апреля на уровне 703,689 млрд грн.

При этом, 15 мая на сайте регулятора в Основных тенденциях денежно-кредитного рынка Украины показатель денежной массы на конец апреля указывался на уровне 697,4 млрд грн. При использовании этого показателя динамика прироста денежной массы в мае будет положительной на уровне 0,3%.

Согласно статистическим данным, обнародованным на сайте НБУ, Нацбанк в т.г. довольно часто проводит значительную коррекцию показателя денежной массы.

Так, в Основных тенденциях денежно-кредитного рынка Украины денежная масса на 1 января 2012 года указывалась на уровне 682,7 млрд грн, а в статистических данных обнародованных позже на сейте Нацбанка — 685,515 млрд грн.

Показатели денежной массы по итогам января и февраля были откорректированы незначительно, а вот разница по итогам марта составила почти 3 млрд грн (688,4 млрд грн и 691,302 млрд грн).

Глубина коррекции показателя денежной массы по итогам апреля составила более 6 млрд грн (697,4 млрд грн и 703,689 млрд грн).

Член Совета Нацбанка Василий Горбаль в телефонном комментарии УНИАН не смог объяснить разницу в показателях денежной массы, но пообещал, что вопросу их отличия будет уделено внимание на ближайшем заседании Совета НБУ.

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарная база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.