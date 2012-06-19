На межбанке торги закрылись ростом котировок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0650/8,0750, к 12:00 цены поднялись 8,0750/8,0795. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0765/8,0815 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2475/80, к 12:00 цены снизились 0,2465/69. К закрытию цены откатились к уровню 0,2469/73. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6623 (+0,4223).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2570/1,2630. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,1665/10,1810, к 12:00 цены ушли вверх 10,1740/10,1840. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,1905/10,2010.