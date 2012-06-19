Порошенко назначен управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития

Президент Украины Виктор Янукович назначил министра экономического развития и торговли Петра Порошенко управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, "согласно статье 1 Указа Президента Украины от 26 февраля 2002 года № 181 «Об обеспечении членства Украины в Черноморском банке торговли и развития» (с изменениями, внесенными указами от 3 июня 2003 года № 473, от 31 марта 2004 года № 379, от 30 апреля 2005 года № 747, от 27 декабря 2005 года № 1859, от 3 марта 2007 года № 168, от 24 марта 2008 года № 262, от 31 мая 2010 года № 647 и от 12 августа 2011 года № 818) назначить Порошенко Петра Алексеевича - министра экономического развития и торговли Украины - управляющим в правлении Черноморского банка торговли и развития, освободив от исполнения этих обязанностей Копылова В.А.".