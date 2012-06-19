S&P подтвердило рейтинги «Альфа-Банка» и «Кредобанка»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/С» ПАО «Альфа-Банк» (Украина). Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный». Об этом говорится в сообщении S&P.

В то же время, согласно сообщению, подтвержден рейтинг банка по национальной шкале «uaBBB-».

«Подтверждение рейтингов «Альфа-Банка» отражает наши ожидания того, что поддержка со стороны материнской структуры «Альфа-Групп», в частности через ОАО «Альфа-Банк» (ВВ/Стабильный/В), является одним из стабилизирующих факторов для кредитоспособности АБУ и нейтрализует растущее давление на его финансовый профиль, в особенности на показатели капитализации», - говорится в сообщении S&P.

Также указывается, что S&P, пересмотрело оценку показателей капитализации и прибыльности «Альфа-Банка» со слабой до очень слабой и, как следствие, пересмотрело оценку характеристик собственной кредитоспособности (stand-alone credit profile — SACP) банка с «b-» до «ссс+».

Вместе с тем отмечается, что изменение оценки SACP не повлияло на финальные рейтинги банка, поскольку S&P добавило к рейтингам одну ступень за счет возможной поддержки капитализации со стороны «Альфа-Групп» в случае необходимости.

«Как следствие, мы считаем, что банк имеет умеренную стратегическую значимость для материнской группы», - говорят в S&P.

Также Standard & Poor's подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/С» и рейтинг по национальной шкале «uaBBB-», присвоенные украинскому "Кредобанку". Прогноз изменения рейтингов — «Стабильный».

«Подтверждение рейтингов отражает наше мнение о том, что оценка SACP (собственная кредитоспособность - stand-alone credit profile — SACP) останется на уровне «ссс+» и что банк сохранит умеренную стратегическую значимость для Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski S.A. (PKO; А-/Стабильный/А-2), поэтому кредитный рейтинг «Кредобанка» на одну ступень выше оценки характеристик его собственной кредитоспособности» - говорится в сообщении.

В S&P считают, что на SACP банка оказывают влияние две противоположные тенденции: вероятное ухудшение показателей капитализации в ближайшие 12-18 месяцев; улучшение качества активов в последние годы.

«Поэтому мы пересмотрели оценку показателей капитализации и прибыльности с адекватной на слабую, а оценку позиции по риску — со слабой на умеренную (в соответствии с определениями, приведенными в критериях)», - сообщает S&P.

Также указывается, что рейтинги «Кредобанка» отражают базовый уровень рейтинга коммерческого банка, действующего только в Украине, — «b+», а также слабую бизнес-позицию банка, слабые показатели капитализации и прибыльности, умеренную позицию по риску, средние показатели фондирования и адекватные показатели ликвидности (в соответствии с определениями, приведенными в критериях).

«Мы по-прежнему считаем, что «Кредобанк» является дочерней компанией, имеющей умеренную стратегическую значимость для РКО, и ожидаем, что материнская структура, как и в предыдущие годы, будет оказывать поддержку своей дочерней компании», - говорится в сообщении.

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания S&P, что «Кредобанк» сохранит умеренную стратегическую значимость для РКО. При этом пересмотренная стратегия банка должна обеспечить повышение его прибыльности и не будет оказывать существенного негативного влияния на качество активов и ликвидность банка в ближайшие два года.

S&P сообщает, что рейтинги «Кредобанка» могут быть повышены в случае успешной реализации новой стратегии новым руководством банка, что приведет к достижению запланированных показателей прибыльности без существенного ухудшения качества активов вследствие дальнейшей поддержки со стороны РКО. Повышение показателей капитализации за счет новых вливаний в акционерный капитал или снижения темпов роста кредитного портфеля, что приведет к повышению прогнозируемого коэффициента RAC без учета корректировок на диверсификацию до уровня выше 7%, также будет позитивным рейтинговым фактором.

Рейтинги могут быть понижены в случае существенного ослабления связей с РКО, что приведет к пересмотру оценки банка как имеющего умеренную стратегическую значимость для РКО. Негативное влияние на рейтинги также может оказать ухудшение прогнозируемого коэффициента RAC до уровня ниже 3% или ослабление показателей ликвидности.

Справка УНИАН.ПАО «Альфа-Банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2012 года составили 27,65 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 17,67 млрд грн, обязательства - 23,48 млрд грн, уставный капитал - 4,639 млрд грн, собственный капитал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I квартале 2012 года увеличил чистую прибыль против аналогичного периода 2011 года в 6,2 раза - до 15,09 млн грн.

«Альфа-Банк» (Украина) входит в состав консорциума «Альфа-Групп».

ПАО «Кредобанк» (Львов) создан в 1990 году.

99,5655% акций «Кредобанка» владеет крупнейший польский акционерный банк PKO BP SA.

2011 год «Кредобанк» завершил с прибылью 93,63 млн грн.