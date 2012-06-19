В Киеве разоблачена группировка, которая присвоила свыше 12 млн. грн средств вкладчиков

Работники столичного УБОП разоблачили группировку, которая присвоила свыше 12 млн. грн средств вкладчиков, создав фиктивный кредитный союз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, установлено, что шесть должностных лиц, вступив в сговор, в течение 2007-2009 годов под видом деятельности кредитного союза присвоили средства почти 300 человек.

Как отметили в ГУБОП, мошенники заключали договора с гражданами о внесении вкладов на депозитный счет, обещая при этом большие проценты.

Пока задокументировано 297 эпизодов преступной деятельности данной группы.

На имущество злоумышленников наложен арест.

В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.