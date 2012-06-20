Лидеры G20 согласовали меры по преодолению кризиса в еврозоне

В Лос-Кабосе завершился саммит "Большой двадцатки", на котром был принят ряд важных решений. Выступая на итоговой пресс-конференции, президент Мексики Фелипе Кальдерон назвал успешным состоявшийся форум.

На саммите, в частности, намечены конкретные меры по преодолению кризиса в еврозоне. Кроме того, в результате "переговоров, которые продолжались несколько месяцев", члены "двадцатки" приняли решение о выделении дополнительно более 450 млрд долларов в Международный валютный фонд для расширения его возможностей в противодействии возникающим кризисам и их предотвращении.

Лидеры G20 высказались за меры по увеличению спроса в странах с профицитом бюджета, по накоплению сбережений - в государствах с дефицитом, заявили о намерении воздерживаться от конкурентной девальвации валют.

Также лидеры G20 заявили о намерении своих стран предпринять шаги для защиты целостности и стабильности еврозоны.

Нынешний седьмой саммит "двадцатки" стал первым из тех, которые проводятся в Латинской Америке. Как сообщили представители оргкомитета, в его рамках состоялось рекордное для подобных форумов количество двусторонних встреч, которые провели лидеры разных стран, передает ИТАР-ТАСС.