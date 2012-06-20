Минфин увеличил выручку от продажи ОВГЗ до 2,83 млрд грн

Министерство финансов Украины на проведенных 19 июня аукционах по первичному размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило суммарную выручку от продажи госдолга до 2,83 миллиарда гривен с 503 миллионов гривен на предыдущем аукционе 14 июня, говорится в сообщении Минфина.

По словам экспертов, привлеченные Министерством финансов средства позволяют полностью рефинансировать приходящиеся на текущую неделю выплаты по госдолгу.

Как сообщает Минфин, во вторник были проданы пяти- и семилетние номинированные в гривнях ОВГЗ на соответственно 1,027 миллиарда гривен и 1,008 миллиарда гривен.

Ставки по этим долговым обязательствам не изменились по сравнению с предыдущими аукционами, оставшись на уровне 14,3% и 14,13% годовых. Спрос был сформирован тремя заявками, которые, по оценке аналитиков, подаются «дружественными» государственными банками.

Минфину также удалось продать валютные ОВГЗ сроком обращения 13 месяцев на 98,162 миллиона долларов и трехлетние валютные госбумаги на 1,603 миллиона долларов.

«Минфин лишь в последний момент добавил годовую валютную бумагу и не прогадал. Как и ожидалось, именно здесь был максимально сконцентрирован рыночный спрос. Правительство получило восемь заявок и удовлетворило их все. В результате Минфин привлек с доходностью в 9,3% 98,16 миллиона долларов. Правительству также удалось продать одну серию трехлетних долларовых облигаций. С доходностью в 9,35% было размещено бумаг на 1,6 миллиона долларов», - прокомментировал итоги аукциона специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

По информации Минфина, на трехлетние бумаги была подана лишь одна заявка от покупателя, которая и была удовлетворена.

«В итоге Минфин полностью рефинансировал выплаты по погашению и обслуживанию долга, которые составят 1,08 миллиарда гривен и 93,27 миллиона долларов США. Оставшиеся средства от аукциона, скорее всего, будут конвертированы в доллары США для подготовки к погашению и обслуживанию еврооблигаций 26 июня, которое необходимо осуществить в сумме около 516 миллионов долларов США», - сказал аналитик группы «Инвестиционный капитал Украина» Тарас Котович.

Справка УНИАН. По данным НБУ, в январе-апреле 2012 года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 14,5 млрд грн, 614,1 млн долл. и 276,3 млн евро.