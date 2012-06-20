Межбанк открылся ростом котировок - 8,0730/8,0800 грн/долл.
11:12, 20 июня 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0730/8,0800 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2480/0,2484, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2395/10,2505.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2679/1,2681 (вторник — 1,2607/1,2609).
Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.
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