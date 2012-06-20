Средний курс евро в комбанках в среду повысился до 10,16/10,34 грн/евро

В среду утром украинские банки покупают евро в среднем по 10,16 грн/евро, продают — по 10,34 грн/евро.

Курс покупки/продажи наличного евро повысился на 0,5% по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,07-10,26 грн/евро, по продаже – в пределах 10,28-10,40 грн/евро.

Американскую валюту в среду покупают в среднем по 8,06 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,09 грн/долл., по продаже – в пределах 8,10-8,125 грн/долл.

Средний курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня без изменений — 0,2425/0,2512 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2460 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2480-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,075/8,105 грн, евро — 10,05/10,30 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 10,05/10,40 грн, рубль – 0,2400/0,2520 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 10,10/10,40 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.