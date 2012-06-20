Минфин сокращает объемы госзаимствований

Министерство финансов Украины в т.г., по сравнению с прошлым годом, сокращает объемы государственных заимствований.

Как сообщает Государственная казначейская служба, по состоянию на 18 июня т.г. в госбюджет от внутренних заимствований (внешние заимствования за указанный период не осуществлялись) составили 37,489 млрд грн. Кроме того, вчера, 19 июня, Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на 2,83 млрд грн. Таким образом, по состоянию на 20 июня т.г. объем привлеченных путем заимствования средств составил 40,319 млрд грн по сравнению с 47,616 млрд грн на 21 июня 2011 года.

При этом за указанный период прошлого года госдолг продавался как на внутреннем, так и на внешних рынках - 24,956 млрд грн и 22,659 млрд грн соответственно.

Справка УНИАН. Согласно Программе управления государственным долгом на 2012 год, Министерство финансов Украины планирует в 2012 году привлечь на внешнем рынке заимствований 37,532 млрд грн., на внутреннем — 60,952 млрд грн.