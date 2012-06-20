Остаток средств на корсчетах банков 19 июня увеличился на 6% - до 17,8 млрд грн
13:59, 20 июня 2012Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 19 июня увеличился на 6% и по состоянию на начало дня 20 июня составил 17,771 млрд грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 10%, или на 1,591 млрд грн.
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