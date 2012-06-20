Межбанк среды: закрытие торгов - 8,0810/8,0860 грн/долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0730/8,0800, к 12:00 цены поднялись 8,0790/8,0840. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0810/8,0860 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2480/84, к 12:00 цены выросли - 0,2487/91. К закрытию цены откатились к уровню 0,2486/90. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32.5397 (-0,1226).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2665/1,2720. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,2395/10,2505, к 12:00 цены ушли вверх 10,2625/10,2725. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,2705/10,2810.