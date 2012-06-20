НБУ разрешил учитывать 10% от номинала валютных ОВГЗ в резервах комбанков

Национальный банк Украины (НБУ) разрешил учитывать 10% от номинальной стоимости валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для покрытия обязательных резервов коммерческих банков, которые формируются на отдельном счете в НБУ.

Это предусмотрено в постановлении регулятора №248 «Об отдельных вопросах регулирования денежно-кредитного рынка» от 19 июня 2012 года, которым располагает УНИАН.

«Разрешить банкам зачислять для покрытия обязательных резервов, которые формируются на отдельном счете в Национальном банке Украины ..., приобретенные ими ОВГЗ, номинированные в иностранной валюте (доллар США) в размере 10% их номинальной стоимости в гривневом эквиваленте, рассчитанном исходя из официального курса гривни...», - говорится в документе.

Кроме того, регулятор разрешил учитывать при перечислении резервов на отдельный счет в НБУ и 50% от номинальной стоимости целевых ОВГЗ, выпущенных для финансирования Евро-2012.

При этом, размер средств, которые коммерческие банки должны держать на отдельном счете в НБУ, остался на уровне 50% от суммы обязательных резервов.

Регулятор также увеличил с 40% до 50% объем обязательных резервов, который должен сохраняться ежедневно на начало операционного дня на корреспондентском счете банка в НБУ.

Кроме того, Нацбанк ужесточил требования касательно резервирования по привлеченным банками средствам.

Так, увеличивается норма резервирования по:

- краткосрочным средствам и вкладам юридических и физических лиц в инвалюте с 8% до 9%;

- долгосрочным средствам и вкладам юр- и физлиц в инвалюте с 2% до 3%;

- средствам вкладов юридических и физических лиц в инвалюте по требованию (и на текущих счетах) с 8,5% до 10%;

- средствам, привлеченным банками от банков-нерезидентов и финансовых организаций в инвалюте (кроме российских рублей) с 2% до 3%.

Вышеуказанное постановление вступит в силу с 30 июня 2012 года.