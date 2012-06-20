Предельно возможное количество обращений банков для получения кредитов овернайт сокращено

Национальный банк Украины (НБУ) сократил предельно возможное количество обращений банков к регулятору для получения кредитов овернайт.

Это предусмотрено в постановлении регулятора №248 «Об отдельных вопросах регулирования денежно-кредитного рынка» от 19 июня 2012 года, которым располагает УНИАН.

В частности, с 30 июня т.г. комбанк сможет обратиться в НБУ за овернайтом не более чем два раза на протяжении одной недели. На сегодня предел установлен на уровне пятнадцати обращений на протяжении календарного месяца.

Регулятор также изменил требования к максимальному размеру кредита овернайт. На сегодня он может составить 70% от суммы сформированных обязательных резервов за предыдущий период. Согласно новому документу, максимальная сумма овернайта может быть не более 70% от суммы обязательных резервов, перечисленных на корреспондентский счет в НБУ.

За бланковым кредитом овернайт банк сможет, как прежде, обращаться один раз в неделю. Его максимальная сумма может составлять не более 25% от суммы сформированных на корсчете в НБУ обязательных резервов.