Прокуратура Киева организовала телефонную «горячую линию» для предпринимателей

Во исполнение распоряжения Генерального прокурора Украины с целью получения информации от субъектов предпринимательской деятельности о возможных фактах незаконного вмешательства в деятельность предприятий, учреждений, организаций, других хозяйствующих субъектов со стороны контролирующих и правоохранительных органов в прокуратуре города Киева организовано телефонную «горячую линию» для предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Также отмечается, что сообщения субъектов предпринимательской деятельности о фактах возможных противоправных действий органов контроля и правоохранительных органов принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефону: 524-84-42.

По таким сообщениям будут организовываться соответствующие проверки, приниматься меры к восстановлению нарушенных прав, заверили в прокуратуре.