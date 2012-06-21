Восстановление экономики США замедляется - ФРС ухудшила свой прогноз...

Федеральная резервная система США пересмотрела в сторону понижения прогноз по реальному росту ВВП страны на 2012 год, повысив при этом свои ожидания по уровню безработицы.

В этом году ФРС ожидает рост ВВП на 1,9-2,4%, инфляцию - 1,2-1,7%, безработицу - 8,0-8,2%.

В апреле 2012 года Федрезерв прогнозировал рост ВВП в текущем году 2,4-2,9%, инфляцию на уровне 1,9-2,0%, а безработицу - 7,8-8,0%.

В январе 2012 года ФРС прогнозировала рост ВВП на 2,2-2,7%, инфляцию на уровне в 1,4-1,8%, а безработицу - в диапазоне 8,2-8,5%.

Целевой показатель инфляции в США ранее был установлен регулятором на отметке 2,0%.

Регулятор также изменил свои прогнозы по экономике США на 2013 и 2014 года.

Так, в 2013 году рост экономики ожидается в пределах 2,2-2,8%, хотя в апреле прогнозировался рост на 2,7-3,1%. Инфляция составит 1,5-2,0% (1,6-2% по апрельскому прогнозу), уровень безработицы будет находиться в пределах 7,5-8,0% (7,3-7,7% ранее).

В 2014 году, согласно ожиданиям регулятора, ВВП увеличится в пределах 3,0-3,5% (в апреле ожидался диапазон 3,1-3,6%), инфляция составит 1,5-2,0% (против апрельского прогноза в 1,7-2%), уровень безработицы будет находиться в пределах 7,0-7,7%. Согласно предыдущему прогнозу, показатель ожидался в диапазоне 6,7-7,4%, передает РИА "Новости".