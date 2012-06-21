Средний курс евро в комбанках в четверг незначительно повысился

В четверг утром украинские банки покупают евро в среднем по 10,18 грн/евро, продают — по 10,34 грн/евро.

Курс покупки/продажи наличного евро незначительно повысился, по сравнению со вчерашним днем, сообщает Finance.ua.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,07-10,26 грн/евро, по продаже – в пределах 10,28-10,40 грн/евро.

Американскую валюту в четверг покупают в среднем по 8,07 грн/долл., продают – по 8,11 грн/долл. Курс покупки повысился на 0,1%, продажи — остался без изменений, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,045-8,095 грн/долл., по продаже – в пределах 8,10-8,125 грн/долл.

Средний курс покупки наличного рубля в комбанках сегодня понизился на 0,6%, до 0,2410 грн/рубль, продажи — на 0,5%, до 0,2499 грн/рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2320-0,2460 грн/рубль, по продаже – в пределах 0,2470-0,2650 грн/рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«UniCredit Bank»: доллар США — 8,085/8,115 грн, евро — 10,10/10,35 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 10,10/10,50 грн, рубль – 0,2400/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 8,07/8,12 грн, евро – 10,10/10,40 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.