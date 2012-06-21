Госфининспекция выявила на столичном Житнем рынке нарушения на 1 млн грн

В результате плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности столичного Коммунального предприятия «Житний рынок» за период с 1 сентября 2010 года выявлены нарушения на общую сумму 1,4 млн грн, в том числе тех, которые привели к потерям, – 1,2 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной финансовой инспекции в г. Киеве, в частности, в нарушение требований трудового законодательства, в завышенных размерах насчитывались и выплачивались должностные оклады, надбавки, доплаты, премии; осуществлялось содержание сверхштатных и сверхнормативных должностей работников; проводилась выплата заработной платы и оплачивалась работа в выходные дни без подтверждающих документов, как следствие Житний рынок понес материальные убытки в размере около 1 млн. грн.

Кроме того, рынком предоставлялись услуги предпринимателям для обеспечения осуществления торговли по стоимости ниже, чем утверждено в калькуляциях и отмечено в договорах, как следствие недополучены доходы в сумме 130 тыс. грн, чем нанесен материальный ущерб на отмеченную сумму.

Госфининспекция проинформировала прокуратуру Подольского района г. Киева о результатах ревизии для рассмотрения и принятия соответствующего решения.