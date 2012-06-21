Межбанк открылся продолжающимся ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0800/8,0850 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2451/55, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2445/10,2525. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,2679/81 (среда — 1,2679/81).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9925/8,0200.