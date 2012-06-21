Эксперт: основной риск во 2 полугодии - снижение инвестиций в инфраструктуру после Евро

Основным риском второго полугодия с точки зрения темпов экономического роста будет снижение капитальных инвестиций в развитие инфраструктуры после завершения Евро-2012.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Виталий Ваврищук.

“Основной риск второго полугодия – снижение капитальных инвестиций в развитие инфраструктуры после завершения Евро-2012. Правительству нужно будет определить новые направления инвестирования и обеспечить адекватное финансирование новых капитальных проектов”, - сказал В.Ваврищук.

По его мнению, не смотря на то, что темпы роста промышленного производства остаются положительными, ситуация на мировых товарных рынках крайне нестабильна, и риски ухудшения динамики роста очень высоки.

“В целом данные по отдельным секторам экономики за пять месяцев 2012 года говорят о том, что темпы роста ВВП сохраняются на уровне 1,5-2,0% г/г, в первую очередь благодаря сильному потреблению домохозяйств. Думаю, этот фактор и в дальнейшем поддержит темпы экономического роста на текущем уровне”, - резюмировал эксперт.

Справка УНИАН. По данным Госстата, рост промышленного производства в мае 2012 года по сравнению с маем 2011 года составил 1%, в январе-мае 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - 0,7%, в мае 2012 года против апреля т.г. – 1,9%.